Зірка "Гри престолів" Софі Тернер вперше стала мамою

Ольга Веркалець Люди 20:55, 27.07.2020

Британська актриса, виконавиця ролі Санси Старк в "Грі престолів" Софі Тернер 22 липня в лікарні в Лос-Анджелесі (США) народила дівчинку від свого чоловіка, музиканта Джо Джонаса.

Подружжя вже дало ім'я новонародженій – Вілла, повідомило джерело виданню TMZ.

Поки що пара публічно не коментує подію. За словами джерела, сім'я продовжує залишатися активною і багато гуляти.

Раніше Софі Тернер помітили з округлим животом
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"Джо і Софі схвильовані тим, що тепер є батьками. Вони насолоджуються процесом", – відзначив інсайдер.

Нагадаємо, про вагітність Софі Тернер ЗМІ заговорили ще в лютому. Офіційних підтверджень чи спростувань цього від подружжя не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Софі Тернер вийшла заміж за співака Джо Джонас в травні 2019 року. Пара уклала шлюб в Лас-Вегасі.

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