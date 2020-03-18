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18 березня • оновлено в 15:51
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Зірка "Гри престолів" Шон Бін з дружиною влаштували п'яний дебош на борту літака

2.6т
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Британський актор Шон Бін, відомий роллю Неда Старка в "Грі Престолів" і його дружина Ешлі Мур влаштували п'яний дебош на борту літака.

Так, під час дев'ятигодинного перельоту пара неодноразово користувалася послугами безкоштовного бару. Потім вони почали сваритися і Мур вилила на коліна Шона стакан вина. Після чого актор не стримався і в люті жбурнув в неї свій келих. Про це повідомляє видання The Sun.

Шон Бін і Ешлі Мур

Шон Бін і Ешлі Мур

Фото: hellomagazine.com

"Шон і його дружина пили вино з того моменту, як піднялися на борт. Потім вони почали сваритися й Ешлі несподівано простягнула руку і вилила повну, велику склянку білого вина на коліна Шона. Їй було смішно, і він зірвався. Це змусило Шона схопитися і закричати. У цей момент він в люті жбурнув в неї свій келих", – поділився подробицями інциденту інсайдер.

Ешлі Мур і Шон Бін

Ешлі Мур і Шон Бін

Фото: instyle.ru

Зазначається, що один з членів екіпажу намагався заспокоїти актора і його ображену дружину. До речі, представники авіакомпанії не стали викликати поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Лідія Вележева влаштувала п'яний дебош на рейсі Тель-Авів – Москва в Шереметьєво. Очевидці заявили, що артистка поводилася неадекватно і не реагувала на прохання співробітників авіакомпанії.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
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