Зірка "Гри престолів" розповів про своє безпліддя

Британський актор Кіт Харінгтон, який зіграв роль Джона Сноу в культовій сазі "Гра престолів", розповів про серйозні проблеми, з якими довелося зіткнутися під час зйомок.

Так, в бесіді з The Hollywood Reporter він зазначив, що найгіршим моментом в зйомках серіалу були сцени польотів на драконі. За словами Харінгтона, він провів безліч годин на тренажері, схожому на гімнастичного козла. Це, до речі, зайняло більше часу, ніж зйомки всього епізоду "Битва бастардів".

Кіт Харінгтон (Джон Сноу) Фото: newsone.ua

Крім того, Харінгтон підкреслив, що нікому не бажає випробувати це. Він заявив, що цей процес не має ніякого відношення до акторської гри.

"Ніякого! І я на це не підписувався. Відчувалося просто жахливо. Мені як чоловіку було некомфортно", — зізналася зірка серіалу "Гра престолів".

Кадр із серіалу "Гра престолів" Фото: m.diary.ru

Харінгтон також всерйоз задумався про наслідки. За словами артиста, він навіть почав сумніватися, що зможе мати дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кіт Харінгтон потрапив до лікарні після провального закінчення серіалу "Гра престолів".

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