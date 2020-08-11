Зірка "Гри престолів" похвалилася стрункою фігурою на відпочинку в Італії

Британська акторка та зірка "Гри престолів" Емілія Кларк потрапила в об'єктив папараці під час відпочинку в місті Амальфі, що в Італії.

33-річна знаменитість провела відпочинок з друзями. На знімках Кларк зображена на яхті в джинсових шортах і в білому кроп-топі (фото дивіться нижче).

Кларк відпочивала з друзями Instagram @emiliaclarkebrasiil

Кларк провела відпочинок в Італії Instagram @justjared

Папараці також вдалося сфотографувати акторку в купальнику. Так, на фото можна побачити, що зірка помітно схудла.

Кларк помітно схудла Фото: Legion-Media / Backgrid

Кларк помітно схудла Фото: Legion-Media / Backgrid

У фан-акаунтах зірки в Instagram шанувальники активно обговорювали форми актриси. Вони також відзначили, що на одній з фотографій папараці застали Кларк за читанням книги Наталі Хайнс "Тисячі кораблів" (A Thousand Ships).

Кларк відпочивала на яхті в Італії Фото: Legion-Media / Backgrid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що Емілія Кларк закрутила роман з помічником режисера Томом Тернером, який працював над проєктами "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія" та "Ангели Чарлі".