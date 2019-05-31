Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Британського актора Кіта Харінгтона, який зіграв роль Джона Сноу в культовій сазі "Гра престолів", вперше зняли після того, як стало відомо, що він ліг на лікування в реабілітаційний центр Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Так, тут він намагається побороти стрес і алкогольну залежність.
Як повідомляє Daily Mail, Кіт був недбало одягнений в сірі спортивні штани і білу футболку, а на голові була коричнева плоска кепка. Актор прямував у фітнес-центр, який розташований на території клініки і де проходять заняття йогою, спа-процедури та інші задоволення.
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Зазначимо, що в клініку Харінгтон потрапив місяць тому, незадовго до виходу в ефір фінальної серії "Гри престолів". Вартість перебування в цьому закладі — понад 120 тисяч доларів на місяць.
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Представник актора розповів, що Кіт вирішив використати перерву у своєму графіку "як можливість провести деякий час на самоті з оздоровчими практиками, щоб зайнятися деякими особистими питаннями".
Фото: dailymail.co.uk
Як повідомляв OBOZREVATEL, багато шанувальників саги "Гра престолів" залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.
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