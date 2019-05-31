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Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

1.4тЧитати матеріал російською

Британського актора Кіта Харінгтона, який зіграв роль Джона Сноу в культовій сазі "Гра престолів", вперше зняли після того, як стало відомо, що він ліг на лікування в реабілітаційний центр Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Так, тут він намагається побороти стрес і алкогольну залежність.

Як повідомляє Daily Mail, Кіт був недбало одягнений в сірі спортивні штани і білу футболку, а на голові була коричнева плоска кепка. Актор прямував у фітнес-центр, який розташований на території клініки і де проходять заняття йогою, спа-процедури та інші задоволення.

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

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Зазначимо, що в клініку Харінгтон потрапив місяць тому, незадовго до виходу в ефір фінальної серії "Гри престолів". Вартість перебування в цьому закладі — понад 120 тисяч доларів на місяць.

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

Представник актора розповів, що Кіт вирішив використати перерву у своєму графіку "як можливість провести деякий час на самоті з оздоровчими практиками, щоб зайнятися деякими особистими питаннями".

Зірка "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Фото: dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато шанувальників саги "Гра престолів" залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.

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Тема
Гра престолів
Особа
Кіт Харінгтон
Тег
Гра престолів 8
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