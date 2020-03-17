Норвезький актор і зірка серіалу "Гра престолів" Крістофер Хівью заразився коронавірусом COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши пост.

Крістофер Хівью Getty

Так, за словами 41-річного актора, у нього лише легкі симптоми застуди. Зараз він і його родина будуть знаходитися в ізоляції.

"Привіт з Норвегії! На жаль, мій тест на коронавірус виявився позитивним. Я і моя сім'я вирішили ізолюватися, ми будемо вдома так довго, як це потрібно. Ми в доброму здоров'ї, у мене лише легкі симптоми застуди. Але є люди в зоні ризику , для яких цей діагноз може нести руйнівні наслідки, тому я закликаю вас всіх бути обережними: мити руки, триматися на відстані 1,5 метра від інших людей, відправитися на карантин, просто робити все можливе, щоб зупинити поширення вірусу. Разом ми зможемо з ним боротися та запобігти кризі в наших лікарнях. Будь ласка, піклуйтеся один про одного, тримайте дистанцію й будьте здорові!", – звернувся до шанувальників Крістофер, опублікував фото зі своєю дружиною.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

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