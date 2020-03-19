У ще однієї зірки "Гри престолів" діагностували коронавірус. Так, хвороба вразила Індіру Варму. У серіалі актриса виконала роль Еллари Сенд – коханки Оберина Мартелла.

Варма розповіла шанувальникам, що погано почувається, пише Daily Mail. Діагноз поставили відразу після зроблених тестів.

Індіра Варма Кадр з серіалу

Через хворобу артистка скасувала репетиції постановки "Чайка", в якій вона грає з колегою по серіалу Емілією Кларк.

"Так сумно, що наші і багато інших постановки в усьому світі скасували через пандемію. Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо всіх вас і уряд підтримати нас."Чайка", як птах фенікс, повстане з попелу", – сказала актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, норвезький актор і зірка серіалу "Гра престолів" Крістофер Гів'ю заразився коронавірусом COVID-19.

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