Популярна українська актриса, зірка серіалу "Папік" і проекту "Голос країни" Дар'я Петрожицька зізналася, що їй страшно через ситуацію, яка склалася в Україні через коронавірус.

Про це знаменитість розповіла в коментарі виданню Факти.

Дар'я Петрожицька Instagram @petrozhitskaya

Так, за словами Дар'ї, їй не подобається, що багато людей в Україні несерйозно ставляться до даної ситуації.

"Я не можу назвати це панікою, але все одно страшно. Страшно, тому що мені не подобається, як більшість людей в Україні відносяться до даної ситуації – якось несерйозно. Часто кажуть: "А як нам жити, як заробляти?" З одного боку, розумію – я в своїй сім'ї теж заробляю, але з іншого боку – я можу прийти з роботи і, не дай Боже, усіх заразити й злягти. І хто потім буде заробляти замість мене? Це дуже небезпечна річ! Я всіх закликаю – посидьте вдома – принаймні, будете менше грошей витрачати", – говорить актриса.

Дар'я Петрожицька Instagram @petrozhitskaya

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маша Єфросиніна жорстко висловилася про українців, які порушують карантин.

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