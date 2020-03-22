Зірка Голлівуду з України захворіла коронавірусом

Відома українська і голлівудська актриса 22-річна Іванна Сахно захворіла коронавірусом. Зараз вона знаходиться на самоізоляції.
Зірка зазначила, що симптоми у неї виявилися не відразу. Вона відчувала біль в спині і легенях, піднялася температура і була носова кровотеча. Про це Сахно розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Іванна Сахно
instagram.com/ivannasakhno
Сахно прославилася завдяки ролям у фільмах "Тихоокеанський рубіж: повстання" і екшн-комедії "Шпигун".
"Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш обов'язок. Так ми зможемо зберегти життя тим, хто поруч", – написала Сахно.
Hi folks. I just heard back from the doctor's office , I was tested positive for Covid-19. My symptoms showed up at different times, and some were mild: abdominal pain, chest pain, difficulty breathing, nosebleeds and fever. At this point, there's an abundance of information one can find on how to be careful , the only thing I'd like to keep asking is for us all to be responsible citizens and stay home . Social distancing is our civic duty now. Let's please take care of each other. Всім привіт. Я только что получила результат тесту на Covid-19. ВІН оказался позитивним. Симптоми корона вірусу виявилися не відразу и не всі одночасно (Біль в спіні, Біль в легень, температура, носова кровотеча). Хочу попросіті шкірного з вас, не важливо чи у вас є будь Які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов'язок. Тім самим ви збережете життя тім, хто довкола вас. (second picture is a care package @giulliang sent me when I could not find any tylenol online and he went to get the last pack at the pharmacy and ubered it along with our favorite @mudcoffeenyc bread + a hydration mask from @annmakosinski and vitamins . Also thank you @olivianikkanen who gave me the contact of the doctor I went to and @ms_buchak for sending me groceries . And our In From The Cold family for sticking together (remotely) and entertaining the living brains out of each other . This moment taught me how beautiful human connection can be in complete isolation .
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.
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