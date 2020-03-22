Зірка Голлівуду з України захворіла коронавірусом

Відома українська і голлівудська актриса 22-річна Іванна Сахно захворіла коронавірусом. Зараз вона знаходиться на самоізоляції.

Зірка зазначила, що симптоми у неї виявилися не відразу. Вона відчувала біль в спині і легенях, піднялася температура і була носова кровотеча. Про це Сахно розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Іванна Сахно instagram.com/ivannasakhno

Сахно прославилася завдяки ролям у фільмах "Тихоокеанський рубіж: повстання" і екшн-комедії "Шпигун".

"Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш обов'язок. Так ми зможемо зберегти життя тим, хто поруч", – написала Сахно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

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