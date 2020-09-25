Зірка Голлівуду Він Дізель здивував першим треком

Голлівудський актор Він Дізель випустив свій дебютний танцювальний трек під назвою Feel Like I Do.

Так, для створення синглу він об'єднався з норвезьким діджеєм Kygo. Відповідна композиція була опублікована на YouTube-каналі Various Artists (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Я так довго обіцяв почати робити музику... Я надихнувся вами та покинув зону комфорту. Дякую, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися", – написав Дизель у своєму Instagram-акаунті.

Він Дізель представив свою першу пісню (Instagram Віна Дізеля)

Він Дізель став популярним після ролі Домініка Торетто а американській франшизі "Форсаж". У травні 2020 року вийшов екшн-фільм "Бладшот", в якому актор зіграв головну роль. Крім акторської діяльності, Дізель також пробував себе в ролі режисера, продюсера та сценариста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Настя Каменських (NK) випустила лірик-відео на пісню Película в стилістиці популярного мексиканського свята El Día de Muertos (в перекладі – День мертвих).