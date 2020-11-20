Зірка Голлівуду відверто розповіла про свій сексуальний досвід у 11 років

54-річна американська актриса, зірка "Люди Ікс" Холлі Беррі зізналася про свій сексуальний досвід у ранньому віці.

Знаменитість опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Так, Беррі розповіла, що перший оргазм відчула в 11 років. За її словами, вона доставила його собі сама.

Також актриса зазначила, що саме в цьому віці вона досліджувала свою сексуальність, як і всі інші. Тому в цьому немає нічого ганебного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Холлі Беррі викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком. Вона опублікувала фото, на якому позує в мокрій білій майці без білизни.