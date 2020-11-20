Зірка Голлівуду відверто розповіла про свій сексуальний досвід у 11 років
54-річна американська актриса, зірка "Люди Ікс" Холлі Беррі зізналася про свій сексуальний досвід у ранньому віці.
Знаменитість опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).
Так, Беррі розповіла, що перший оргазм відчула в 11 років. За її словами, вона доставила його собі сама.
Також актриса зазначила, що саме в цьому віці вона досліджувала свою сексуальність, як і всі інші. Тому в цьому немає нічого ганебного.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Холлі Беррі викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком. Вона опублікувала фото, на якому позує в мокрій білій майці без білизни.