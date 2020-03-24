Зірка Голлівуду Сахно потрапила в лікарню через коронавірус: самоізоляція не допомогла

Відома українська і голлівудська актриса 22-річна Іванна Сахно захворіла коронавірусом і була госпіталізована.

Раніше, зірка зазначила, що симптоми хвороби у неї виявилися не відразу. Про це Сахно розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Нагадую, продовжуйте бути вдома і мийте руки. Ця штука неприємна і ви її не хочете, як і ті, хто навколо вас", - написала дівчина.

Сахно прославилася завдяки ролям у фільмах "Тихоокеанський рубіж: повстання" і екшн-комедії "Шпигун".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусів COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

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