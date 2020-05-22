Зірка Голлівуду розповів про сексуальні домагання

Відомий американський актор Джон Малкович розповів про інцидент з домаганнями, який стався в його юності.

Він зізнався, що в 19-річному віці до нього чіплявся його 50-річний викладач, пише The Guardian.

"Коли я був зовсім молодий і вчився в театральній школі, на моєму відділенні був один професор, який давав неприємні мені знаки уваги. Мені було 19 років, а йому 50. Мені дуже пощастило, я сказав йому, що не схвалюю цього, і все припинилося. І це була людина, яку я до цього поважав і дуже любив як вчителя. Але життя після цього продовжилося. Правда, я поміняв школу, але зовсім не за це", - заявив актор.

За словами Малковича, інцидент, який з ним стався, не варто порівнювати з тим, що пережили сотні жінок, які постраждали від домагань Харві Вайнштейна.

"Ситуація з Вайнштейном зовсім інша. Вона поширювалася на всю індустрію: це було жахливо для жінок, але це також підривало саму ідею роботи... Це жахливо, коли чиясь кар'єра залежить від того, яку сексуальну послугу вони можуть надати в обмін на роботу", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.

Перед цим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменній компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Актриса Джессіка Манн, яка раніше звинуватила Ванштейна в зґвалтуванні, несподівано зізналася в "кращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.

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