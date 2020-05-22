Головна Новини
22 травня • оновлено в 20:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка Голлівуду розповів про сексуальні домагання

2.1т
Читати матеріал російською

Відомий американський актор Джон Малкович розповів про інцидент з домаганнями, який стався в його юності.

Він зізнався, що в 19-річному віці до нього чіплявся його 50-річний викладач, пише The Guardian.

Зірка Голлівуду розповів про сексуальні домагання

"Коли я був зовсім молодий і вчився в театральній школі, на моєму відділенні був один професор, який давав неприємні мені знаки уваги. Мені було 19 років, а йому 50. Мені дуже пощастило, я сказав йому, що не схвалюю цього, і все припинилося. І це була людина, яку я до цього поважав і дуже любив як вчителя. Але життя після цього продовжилося. Правда, я поміняв школу, але зовсім не за це", - заявив актор.

За словами Малковича, інцидент, який з ним стався, не варто порівнювати з тим, що пережили сотні жінок, які постраждали від домагань Харві Вайнштейна.

"Ситуація з Вайнштейном зовсім інша. Вона поширювалася на всю індустрію: це було жахливо для жінок, але це також підривало саму ідею роботи... Це жахливо, коли чиясь кар'єра залежить від того, яку сексуальну послугу вони можуть надати в обмін на роботу", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Марія Дідик
Особа
Джон Малкович
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 148.

    Вилікувалися: 6585. Померли: 588.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 332 тисяч.

  • Половина областей України виявилися не готові до ослаблення карантину – МОЗ показало список.

  • Росія побила новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

  • Вчені виявили нову особливість ураження коронавірусом легенів – хвороба порушує згортання крові.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги