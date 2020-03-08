Зірка Голлівуду ледь не загинув в горах

Голлівудський актор і вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ледь не загинув, намагаючись піднятися на скелю. Музикант розповів, що в момент, коли він перебував на висоті майже 183 метри, його страхувальну мотузку почав різати гострий камінь.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/jaredleto

"Не хочу драматизувати, але сьогодні той день, коли я ледь не загинув. Я з професійним скелелазом Алексом Хоннольдом зірвався зі скелі. Я подивився вгору, і через кілька секунд моя страхувальна мотузка обірвалася, поки я бовтався на висоті близько 600 футів", - написав Літо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті в Києві Літо прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!