Зірка Голлівуду ледь не загинув в горах

Голлівудський актор і вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ледь не загинув, намагаючись піднятися на скелю. Музикант розповів, що в момент, коли він перебував на висоті майже 183 метри, його страхувальну мотузку почав різати гострий камінь.
Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/jaredleto
"Не хочу драматизувати, але сьогодні той день, коли я ледь не загинув. Я з професійним скелелазом Алексом Хоннольдом зірвався зі скелі. Я подивився вгору, і через кілька секунд моя страхувальна мотузка обірвалася, поки я бовтався на висоті близько 600 футів", - написав Літо.
Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @alexhonnold at Red Rock . Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. It was a strange moment - less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day 😅🙏🏼 Overall it was actually quite fun . we continued climbing into the night ... swipe thru for video.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті в Києві Літо прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!