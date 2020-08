Зірка "Гаррі Поттера" зізналася, що стала жертвою насильства в 14 років

Британська актриса Джессі Кейв, яка зіграла Лаванду Браун у серії фільмів про Гаррі Поттера, зізналася, що тренер з тенісу зґвалтував її в 14 років.

Як розповіла 33-річна знаменитість в подкасті "We Can't Talk About That Right Now" на своєму YouTube-каналі, після інциденту чоловік потрапив до в'язниці (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вважаю, що зґвалтування в 14 – це дуже погано. Коли це зробив твій тренер з тенісу, якому ти довіряєш, який користується своєю владою. Мене використовували, а він в результаті потрапив до в'язниці", – поділилася актриса.

Кейв зізналася, що інцидент сильно вплинув на її особистість. При цьому вона вважає, що їй пощастило більше, ніж іншим дівчатам, які потерпали від насильства. Адже зґвалтування не знищило її.

"Багато часу пішло на те, щоб відновитися. І мій сексуальний досвід, і розвиток сексуального життя – все пішло зовсім іншим шляхом. Я все ще відчуваю наслідки того часу. Я це усвідомлюю тільки 18 років потому", – додала знаменитість.

Відзначимо, що зараз Кейв перебуває в шлюбі зі стендап-коміком Альфі Брауном. У пари є двоє дітей: син Донні і дочка Марго. Влітку 2020 року стало відомо, що Джессі знову вагітна.

