Зірка "Гаррі Поттера" вийшла заміж за сина Х'ю Хефнера: гарячі фото

Син покійного засновника Playboy Х'ю Хефнера Купер одружився на своїй коханій Скарлетт Брін, більш відомої за роллю Пенсі Паркінсон в "Гаррі Поттері".
Новиною про весілля поділилися самі закохані в Instagram. Так, в соцмережі Купер опублікував спільну фото з 29-річною Скарлетт, яке супроводжував зворушливий підпис:
Купер Хефнер і Скарлетт Брін
"Скарлетт і я зробили це законним, і ми не могли б бути більш щасливими. Ура життя, повне любові, щастя, пригод і великої мети, місіс Хефнер. Я люблю тебе, дорога, і дуже чекаю, коли ми почнемо планувати весілля найближчими місяцями. Я люблю тебе, Скарлетт".
Купер Хефнер і Скарлетт Брін
Офіційно узаконити свої стосунки пара зважилася через чотири роки після заручин.
Купер Хефнер і Скарлетт Брін
Після смерті батька Купер кілька років пропрацював в Playboy Enterprises, продовжуючи справу батька. Однак весною 2019 роки хлопець покинув пост і заснував компанію Hefner Media Corporation.
Купер Хефнер і Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Скарлетт Брін
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, о котрій обійшлася розкішне весілля Тодоренко.
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