Зірка "Гаррі Поттера" вийшла заміж за сина Х'ю Хефнера: гарячі фото

Син покійного засновника Playboy Х'ю Хефнера Купер одружився на своїй коханій Скарлетт Брін, більш відомої за роллю Пенсі Паркінсон в "Гаррі Поттері".

Новиною про весілля поділилися самі закохані в Instagram. Так, в соцмережі Купер опублікував спільну фото з 29-річною Скарлетт, яке супроводжував зворушливий підпис:

Купер Хефнер і Скарлетт Брін Instagram

"Скарлетт і я зробили це законним, і ми не могли б бути більш щасливими. Ура життя, повне любові, щастя, пригод і великої мети, місіс Хефнер. Я люблю тебе, дорога, і дуже чекаю, коли ми почнемо планувати весілля найближчими місяцями. Я люблю тебе, Скарлетт".

Купер Хефнер і Скарлетт Брін Instagram

Офіційно узаконити свої стосунки пара зважилася через чотири роки після заручин.

Купер Хефнер і Скарлетт Брін Instagram

Після смерті батька Купер кілька років пропрацював в Playboy Enterprises, продовжуючи справу батька. Однак весною 2019 роки хлопець покинув пост і заснував компанію Hefner Media Corporation.

Купер Хефнер і Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Скарлетт Брін Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, о котрій обійшлася розкішне весілля Тодоренко.

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