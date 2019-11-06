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6 листопада • оновлено в 10:25
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Зірка "Гаррі Поттера" вийшла заміж за сина Х'ю Хефнера: гарячі фото

1.7т Читати матеріал російською

Син покійного засновника Playboy Х'ю Хефнера Купер одружився на своїй коханій Скарлетт Брін, більш відомої за роллю Пенсі Паркінсон в "Гаррі Поттері".

Новиною про весілля поділилися самі закохані в Instagram. Так, в соцмережі Купер опублікував спільну фото з 29-річною Скарлетт, яке супроводжував зворушливий підпис:

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Instagram

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"Скарлетт і я зробили це законним, і ми не могли б бути більш щасливими. Ура життя, повне любові, щастя, пригод і великої мети, місіс Хефнер. Я люблю тебе, дорога, і дуже чекаю, коли ми почнемо планувати весілля найближчими місяцями. Я люблю тебе, Скарлетт".

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Instagram

Офіційно узаконити свої стосунки пара зважилася через чотири роки після заручин.

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Instagram

Після смерті батька Купер кілька років пропрацював в Playboy Enterprises, продовжуючи справу батька. Однак весною 2019 роки хлопець покинув пост і заснував компанію Hefner Media Corporation.

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Купер Хефнер і Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Скарлетт Брін

Скарлетт Брін

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, о котрій обійшлася розкішне весілля Тодоренко.

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Х'ю Хефнер Гаррі Поттер
Місце
США
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Шпак Ирина
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