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Зірка "Гаррі Поттера" вийшла заміж: фото красуні, що подорослішала

1.6тЧитати новину російською

Британська актриса бенгальського походження Афшан Азад, яка зіграла Падму Патіл у культових фільмах про Гаррі Поттера, вийшла заміж.

Так, 30-річна артистка узаконила свої стосунки з коханим Набілом у Бірмінгемі, Великобританія. Церемонія була організована за всіма весільним традиціям Бангладешу, батьківщини актриси. Серед гостей на вечірці також були її колеги по поттеріані - Бонні Райт (Джіні Візлі), Кеті Льюнг (Чжоу Чанг) та інші.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як виглядає актриса у дорослому віці, а також фото з колоритного весілля Афшан і Набіла.

Афшан Азад і Руперт Грін (Гаррі Поттер і Келих Вогню)

Instagram@afshanazad

Афшан Азад народилася 12 лютого 1988 року в Лонгсайті (Манчестер, Англія). Афшан - єдина дочка в сім'ї, у неї є троє братів, які різко засуджували її за стосунки з нинішнім чоловіком.

Наречена разом із колегами по "Гаррі Поттеру"

Instagram@afshanazad

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Весілля Афшан Азад

Instagram @afshanazad

Афшан зіграла у більш ніж десяти стрічках, але найбільшу популярність їй принесла роль у знаменитій серії фільмів про Гаррі Поттера. Так, артистка зіграла подругу головних героїв Падму Патіл. Зірковий час Азад прийшов до неї після прем'єри четвертої частини саги "Гаррі Поттер і Келих Вогню".

"Гаррі Поттер і Келих Вогню"

QuirkyByte

Зазначимо, протягом своїх відносин Афшан і Набілу довелося боротися за свою любов. Зокрема перед актрисою постав вибір між коханим і рідними. Азад виросла в мусульманській сім'ї, але закохалася в Набіла, який сповідує індуїзм. Через це її фактично зреклася сім'я, а один з братів дівчини потрапив до в'язниці, оскільки погрожував вбити свою сестру.

Весілля Афшан Азад

Instagram @afshanazad

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Весілля Афшан Азад

Instagram @afshanazad

Весілля Афшан Азад

Instagram @afshanazad

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 52-річна зірка серіалу "Картковий будиночок", голлівудська актриса Робін Райт вийшла заміж за свого 31-річного бойфренда Климента Жиро, менеджера модного дому Saint Laurent.

Об'єкт
Гаррі Поттер
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