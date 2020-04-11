Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт вперше стане батьком
Британський актор, який прославився завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, 31-річний Руперт Грінт вперше стане батьком.
Про це пише видання Page Six.
Обраницею актора стала 28-річна Джорджія Грум, з якою Грінт зустрічається з 2011 року. Новину про вагітність дівчини підтвердив представник пари.
"Вони з радістю повідомляють, що чекають на дитину, а пресу просять поважати їх право на приватне життя", – йдеться в офіційній заяві.
Примітно, що минулого року в мережі з'явилися повідомлення про те, що Руперт і Джорджія вирішили одружитися. Однак незабаром представник пари спростував чутки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деніел Редкліфф, який став популярним завдяки ролі Гаррі Поттера, зізнався, що почав пити під час зйомок у франшизі через підвищений інтерес до його персони.