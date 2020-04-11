Британський актор, який прославився завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, 31-річний Руперт Грінт вперше стане батьком.

Про це пише видання Page Six.

Руперт Грінт Getty

Обраницею актора стала 28-річна Джорджія Грум, з якою Грінт зустрічається з 2011 року. Новину про вагітність дівчини підтвердив представник пари.

"Вони з радістю повідомляють, що чекають на дитину, а пресу просять поважати їх право на приватне життя", – йдеться в офіційній заяві.

Джорджія Грум Getty

Примітно, що минулого року в мережі з'явилися повідомлення про те, що Руперт і Джорджія вирішили одружитися. Однак незабаром представник пари спростував чутки.

Руперт Грінт Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деніел Редкліфф, який став популярним завдяки ролі Гаррі Поттера, зізнався, що почав пити під час зйомок у франшизі через підвищений інтерес до його персони.

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