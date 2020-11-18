Зірка "Гаррі Поттера" побив рекорд в Instagram, виклавши фото доньки

31-річний британський актор Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, встановив новий світовий рекорд в Instagram. Він став людиною, який за найкоротший проміжок часу набрала мільйон підписників.

Так, знаменитість завів персональний акаунт 10 листопада 2020 року з метою опублікування першого фото зі своєю маленькою донькою Венсді. Через чотири години й одну хвилину число його підписників склало мільйон осіб. Про це повідомляє видання BBC.

Руперт Грінт з донькою Венсді Instagram Руперта Грінта

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, попередникові Грінта, знаменитому телеведучому серу Девіду Аттенборо, який зареєструвався в Instagram у вересні 2020 року, знадобилося для цього на 43 хвилини більше. До речі, зараз у зірки "Гаррі Поттера" 3,3 млн підписників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американська співачка Аріана Ґранде встановила в соціальній мережі Instagram новий рекорд. Артистка стала першою жінкою, яка набрала 200 млн підписників.