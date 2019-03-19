Зірка "Фізрука" зганьбився з повіями в мережі

Російський актор Володимир Сичов, який відомий за роллю "Психа" в серіалі "Фізрук", випадково зганьбився в мережі. Так, він вирішив привітати свого колегу Бориса Грачевського з Днем народження і опублікував скріншот із екрана свого комп'ютера.

Виявилося, що крім спільної фотографії на скріншоті відобразилися вкладки в браузері артиста. На них можна було побачити, що Сичов вибирав дівчат, які надають сексуальні послуги, пише Telegram-канал "Світські хроніки".

Володимир Сичов Uznayvse.ru

"Коли йому в коментарях почали радити інші сайти і кращих дівчаток, він зрозумів, що "накосячив" і видалив вітальний пост", — пишуть у Telegram-каналі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", зганьбилася в мережі одою "ополченцям". Так, вона презентувала кліп на пісню "Добровольча", знятий на фоні танків і за участю терористів. Користувачі мережі бурхливо відреагували на епічну роботу Чичеріної, посміявшись над її "творчістю".

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