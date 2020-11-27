Зірка фільму "Зараза" Джуд Лоу заявив, що знав про пандемію ще з 2011 року
Британський актор Джуд Лоу заявив, що знав про ймовірну появу пандемії COVID-19 з 2011 року. Йому повідомили про це на знімальному майданчику.
За його словами, на зйомках фільму "Зараза" наукові експерти попереджали про реальне виникнення пандемії, яку зараз переживає весь світ. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю виданню GQ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Було ясно, що щось подібне має статися. Вчені, що працювали зі Стівеном Содербергом, були досвідченими та освіченими людьми", – зазначив актор.
Так, експерти сказали знімальній групі, що це обов'язково станеться, але невідомо коли. Вони описували все так, як і трапилося в реальності.
"Страшно дізнатися про такі речі на знімальному майданчику", – додав Лоу.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше в мережі помітили цікаву схожість між подіями, які розвиваються в світі через поширення коронавірусу і сюжетом знаменитого голлівудського блокбастера "Зараза".
Голлівудський фільм "Зараза" режисера Стівена Содерберга, що вийшов на екрани в 2011 році, передрік епідемію COVID-19.