Зірка фільму "Віддана" знімалася в еротиці

Зірка фільму "Віддана", актриса Олеся Романова позувала для еротичних фото.
Одне з них дівчина опублікувала в своєму Інстаграм.
"Ангел або демон! Що думаєте ви?" - прокоментувала Романова фото, опубліковане в 2018 році.
Олеся Романова зіграла у фільмі "Віддана" одну з головних героїнь – Аделю Сколик.
Фільм вийде на широкі екран 16 січня 2020 року.
Днями на перше місце в українському ютубі вийшов кліп Тіни Кароль та Юлії Саніної "Віддана" - саундтрек до фільму "Віддана".
Актриса Романова постить в Інстаграм й інші свої фото еротичного характеру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль в розкішному декольте перетворила на шедевр гімн України перед матчем "Динамо".
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