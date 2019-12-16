Зірка фільму "Віддана" знімалася в еротиці

Зірка фільму "Віддана", актриса Олеся Романова позувала для еротичних фото.

Одне з них дівчина опублікувала в своєму Інстаграм.

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"Ангел або демон! Що думаєте ви?" - прокоментувала Романова фото, опубліковане в 2018 році.

Олеся Романова зіграла у фільмі "Віддана" одну з головних героїнь – Аделю Сколик.

Фільм вийде на широкі екран 16 січня 2020 року.

Днями на перше місце в українському ютубі вийшов кліп Тіни Кароль та Юлії Саніної "Віддана" - саундтрек до фільму "Віддана".

Актриса Романова постить в Інстаграм й інші свої фото еротичного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль в розкішному декольте перетворила на шедевр гімн України перед матчем "Динамо".

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