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16 грудня • оновлено в 12:26
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Зірка фільму "Віддана" знімалася в еротиці

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Зірка фільму "Віддана", актриса Олеся Романова позувала для еротичних фото.

Одне з них дівчина опублікувала в своєму Інстаграм.

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"Ангел або демон! Що думаєте ви?" - прокоментувала Романова фото, опубліковане в 2018 році.

Олеся Романова зіграла у фільмі "Віддана" одну з головних героїнь – Аделю Сколик.

Фільм вийде на широкі екран 16 січня 2020 року.

Днями на перше місце в українському ютубі вийшов кліп Тіни Кароль та Юлії Саніної "Віддана" - саундтрек до фільму "Віддана".

Актриса Романова постить в Інстаграм й інші свої фото еротичного характеру.

❤️В нижньому)))

Публікація від Alesya Romanova (@alesya_romanova_actress)

# актрісаалесяроманова

Публікація від Alesya Romanova (@alesya_romanova_actress)

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Особи
Тіна Кароль Юлія Саніна
Місце
Україна
Тег
кіно
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