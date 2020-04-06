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6 квітня • оновлено в 12:06
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Зірка фільму "Ті, що вижили" Джей Бенедикт помер від коронавірусу

1.2т
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Американський актор, зірка фільму "Ті, що вижили" Джей Бенедикт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 68 років.

Про це повідомили менеджери артиста, передає видання Daily Mail. "З глибоким сумом ми повинні оголосити про смерть Джея 4 квітня через ускладнення, які були викликані інфекцією COVID-19", – сказали вони.

Джей Бенедикт

Джей Бенедикт

Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що Джей Бенедикт відомий за такими фільмами, як "Чужі", "Темний лицар: Відродження легенди" і "Війна Фойла".

Джей Бенедикт

Джей Бенедикт

Фото: mirror.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сеговії від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе.

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Автор
Крістіна Долматова
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