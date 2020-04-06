Американський актор, зірка фільму "Ті, що вижили" Джей Бенедикт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 68 років.

Про це повідомили менеджери артиста, передає видання Daily Mail. "З глибоким сумом ми повинні оголосити про смерть Джея 4 квітня через ускладнення, які були викликані інфекцією COVID-19", – сказали вони.

Джей Бенедикт Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що Джей Бенедикт відомий за такими фільмами, як "Чужі", "Темний лицар: Відродження легенди" і "Війна Фойла".

Джей Бенедикт Фото: mirror.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сеговії від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе.

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