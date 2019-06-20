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Зірка фільму "Сволочи" влаштував п'яний дебош: відео

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Зірка фільму "Сволочи" Олег Буганов влаштував п'яний дебош і посварився зі співробітниками поліції.

Конфлікт стався через те, що актор відпочивав з друзями на приватній території, де заборонено розпивання спиртних напоїв. Компанія вела себе шумно, а після себе залишила купу сміття, пише "СтарХит".

Актори фільму "Сволоти"

Актори фільму "Сволоти"

пліткар

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"Хлопці загнали свою машину в лісочок, де неможна влаштовувати подібні заходи, кричали, смітили. Приїхала поліція, Олег вступив з співробітниками в конфлікт, намагався наїжджати на них і на місцевих жителів, які зібралися на шум", - розповів один з очевидців.

Зірка фільму "Сволочи" влаштував п'яний дебош: відео

kino-teatr.ru

Зазначається, що компанія напала на охоронця комплексу, коли той спробував заспокоїти хуліганів. В результаті Буганов відійшов разом з одним з поліцейських в сторону і про щось домовився. Через кілька хвилин вони спішно покинули місце події на автомобілі.

Буганов в ролі "Принца" у фільмі "Сволочи"

Буганов в ролі "Принца" у фільмі "Сволочи"

kot-svolochi.ucoz.ru

Олег Буганов. Кадр з фільму "Сволочи"

Олег Буганов. Кадр з фільму "Сволочи"

starhit.ru

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Истинное рыло расейской свиньи! Какой же скот - паРРашники!
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