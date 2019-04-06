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Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото

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Папараці сфотографували зірку фільму "Крок вперед" і "Супер Майк" Ченнінга Татума в Мексиці, де актор відпочиває разом зі своїми друзями – фронтменом гурту Maroon 5 Адамом Левіном і його дружиною Бехаті Прінслу.

У мережі звернули увагу, на те, що рельєфний прес актора зник, пише "Loveradio".

Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото
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Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото
Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото

Зазначимо, що раніше, актор мав більш спортивні форми.

Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото
Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, папараці вдалося сфотографувати американську модель Кім Кардашьян і показати, як виглядає її фігура без обробки в фоторедакторах. Так, якщо порівняти знімки, які зірка публікує на своїй сторінці в Instagram, і ті, які зробили без її відома, - можна помітити величезну різницю.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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