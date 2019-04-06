Зірка фільму "Супер Майк" здивував мережу фігурою: фото

Папараці сфотографували зірку фільму "Крок вперед" і "Супер Майк" Ченнінга Татума в Мексиці, де актор відпочиває разом зі своїми друзями – фронтменом гурту Maroon 5 Адамом Левіном і його дружиною Бехаті Прінслу.

У мережі звернули увагу, на те, що рельєфний прес актора зник, пише "Loveradio".

Зазначимо, що раніше, актор мав більш спортивні форми.

Як раніше писав OBOZREVATEL, папараці вдалося сфотографувати американську модель Кім Кардашьян і показати, як виглядає її фігура без обробки в фоторедакторах. Так, якщо порівняти знімки, які зірка публікує на своїй сторінці в Instagram, і ті, які зробили без її відома, - можна помітити величезну різницю.

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