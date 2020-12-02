Зірка фільму "Собаче серце" Борис Плотніков помер від коронавірусу

Олена Кордунова Люди 12:00, 2.12.2020 Оновлено: 12:10, 2.12.2020

Відомий радянський актор, зірка легендарного фільму "Собаче серце " Борис Плотніков помер на 72-му році життя.

Причиною смерті, за попередніми даними, став коронавірус. Про це повідомило видання "МК".

Останні кілька днів життя народний артист РФ перебував на апараті ШВЛ.

Плотніков в ролі доктора Борменталя.
Кинопоиск

Смерть артиста підтвердили його колеги з ГІТІСу. Ректор вишу Григорій Заславський зазначив, що професор кафедри Плотніков був "фантастичним майстром і прекрасним актором".

Кадр з фільму "Собаче серце".
Кинопоиск

За роки кар'єри Борис Плотніков зіграв десятки ролей в театрі і кіно. Широкому глядачеві він відомий за роботами у картинах "Дике полювання короля Стаха", "Холодне літо 53-го", а також "Собаче серце", де він зіграв культового героя – доктора Івана Арнольдовича Борменталя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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