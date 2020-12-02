Зірка фільму "Собаче серце" Борис Плотніков помер від коронавірусу
Останні дні життя артист лежав під апаратом ШВЛ
Смерть підтвердили його колеги
Плотніков зіграв десятки ролей в радянських фільмах, зокрема – доктора Борменталя в "Собачому серці"
Відомий радянський актор, зірка легендарного фільму "Собаче серце " Борис Плотніков помер на 72-му році життя.
Причиною смерті, за попередніми даними, став коронавірус. Про це повідомило видання "МК".
Останні кілька днів життя народний артист РФ перебував на апараті ШВЛ.
Смерть артиста підтвердили його колеги з ГІТІСу. Ректор вишу Григорій Заславський зазначив, що професор кафедри Плотніков був "фантастичним майстром і прекрасним актором".
За роки кар'єри Борис Плотніков зіграв десятки ролей в театрі і кіно. Широкому глядачеві він відомий за роботами у картинах "Дике полювання короля Стаха", "Холодне літо 53-го", а також "Собаче серце", де він зіграв культового героя – доктора Івана Арнольдовича Борменталя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 листопада помер народний артист України і РФ, режисер Роман Віктюк. Йому було 84 роки.
Причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу – у артиста стався інсульт.
З'ясувалося, що багато років режисер боровся з раком, а COVID-19 його "добив".
Віктюка поховали в родинному склепі на його батьківщині – у Львові.