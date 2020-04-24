Головна Новини
25 квітня • оновлено в 00:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка фільму про Чорнобиль знайдений мертвим

3.8т
Читати матеріал російською

Зірка фільму "Чорнобильські щоденники" Дмитро Дятченко був знайдений мертвим у своїй резиденції у Флориді.

Чоловікові було 52 роки. Причина смерті поки не розголошується, пише TMZ.

Дмитро Дятченко

Дмитро Дятченко

Згідно зі звітом поліції, про актора не було звісток протягом декількох днів, тому в середу його сім'я попросила поліцію провести перевірку в його будинку. Там правоохоронці виявили актора мертвим.

Дмитро Дятченко

Дмитро Дятченко

Зазначається, що смерть Дятченко не пов'язана з коронавірусів. У поліції вважають, що чоловік помер пізно увечері в понеділок або рано вранці у вівторок 21 квітня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі на 54-му році життя помер російський актор Дмитро Бульба.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги