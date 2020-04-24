Зірка фільму про Чорнобиль знайдений мертвим

Зірка фільму "Чорнобильські щоденники" Дмитро Дятченко був знайдений мертвим у своїй резиденції у Флориді.

Чоловікові було 52 роки. Причина смерті поки не розголошується, пише TMZ.

Дмитро Дятченко

Згідно зі звітом поліції, про актора не було звісток протягом декількох днів, тому в середу його сім'я попросила поліцію провести перевірку в його будинку. Там правоохоронці виявили актора мертвим.

Дмитро Дятченко

Зазначається, що смерть Дятченко не пов'язана з коронавірусів. У поліції вважають, що чоловік помер пізно увечері в понеділок або рано вранці у вівторок 21 квітня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі на 54-му році життя помер російський актор Дмитро Бульба.

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