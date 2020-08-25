Зірка фільму "Мій дідусь – Дід Мороз" Лев Пічахчи: я потрапив в кіно, як в Голлівуді

У Києві проходять зйомки сімейної новорічної комедії "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" режисера Сергія Шляхтюка. За сюжетом головний герой – 9 річний хлопчик Максим – дізнається, що його дідусь справжнісінький Дід Мороз і відправляється у переддень Нового року до головної ялинки країни, щоб загадати йому своє заповітне бажання. Дорогою Максим потрапляє в різні пригоди, змінює долі людей і навіть зустрічається з справжнім чаклунством!

Роль Максима виконує талановитий актор Лев Пічахчи. Йому всього 9 років, але за його плечима великий акторський досвід. OBOZREVATEL поспілкувався з юним артистом про його роботу, зйомки і долю дитини-актора.

Головний герой фільму "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Пресслужба

— Льово, розкажи найцікавіші факти про себе?

— В 6 років я бачив північне сяйво і був на справжніх льодовиках, літав і керував штурвалом літака. В 4 роки вперше вийшов на сцену в костюмі людини павука. За місяць навчився грати на барабанах, минулої зими на Водохреще в перший раз занурився в ополонку.

— Твого персонажа звуть Максим, ви з ним ровесники. Скажи, що ще спільного у тебе з Максимом?

— Я як і Максим вірю в чудеса. Ще я такий же дружний і товариський.

Кадр з фільму "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Пресслужба

—​​​​​​​ А як ти потрапив у кіно?

— Все як у Голлівуді. Мене батьки відвели на гурток акторської майстерності, туди прийшов режисер і вибрав мене на роль.

— Що найбільше подобається і не подобається в знімальному процесі?

— Подобається, що мене впізнають, пишуть в соціальних мережах. Подобається дарувати людям гарний настрій. Не подобатися коли на зйомках буває занадто спекотно або холодно, але я намагаюся не звертати увагу на незручності. Я люблю зйомки і отримую від цього справжнє задоволення.

Лев Пічахчи Пресслужба

— А чим тобі найбільше запам'яталися зйомки в "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз"?

— Кожну зміну ми з оператором перед зйомками відтискалися по 30 раз і ще коли втомлювалися від процесу зйомок теж відтискалися. Дуже бадьорить!

— Чи віриш в Діда Мороза?

— Одного разу на Новий рік, ми з мамою і татом святкували його вдома, мама пройшла на другий поверх, а ми з татом в мою кімнату, а ось коли повернулися в залу, я побачив відчинені двері на балкон і мокрі сліди на підлозі, а під ялинкою лежав подарунок. Напевно тоді приходив до мене Дід Мороз. Але ось мій герой Максим точно його бачив. Не дарма ж він його шукав! А де саме можна зустріти Діда Мороза – дивіться в кіно.

Лев Пічахчи зіграв головну роль у фільмі "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Пресслужба

— Чого б ти побажав, якби зустрів Діда Мороза особисто?

— Що всі були щасливі. Діти любили своїх батьків, а батьки своїх дітей. І найголовніше – щоб всі мрії збувалися!

9-річний актор Лев Пічахчи Пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки фільму "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" були припинені через карантин, який в березні 2020 року було введено в Україні. Знімальний процес відновили в липні 2020 роки 4 місяці перерви.