Зірка фільму "Месники" вчетверте став батьком

У 52-річного голлівудського актора Джоша Броліна народилася донька, яку назвали Чепел Грейс Бролін. Це вже четверта дитина знаменитості.

Дівчинка з'явилася на світ у Різдво 25 грудня. Відповідні фото опублікувала дружина Броліна Кетрін Бойд на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

"Наш маленький різдвяний вечірній ангел", – підписала один зі знімків Бойд.

Варто відзначити, що ім'я Чепел перекладається як "каплиця".

Чепел Грейс Бролін Instagram Бойд

"Ми з Кетрін завжди знаходили утіху в каплицях. Ми не були особливо релігійними, але почуття Бога сильно затопило наше життя, і каплиці завжди були святилищами, де ми відчували себе вільними", – розповів Бролін на сторінці в Instagram.

Донька актора Джоша Броліна Instagram Бойд

Нагадаємо, Джош Бролін – це американський актор. Номінант на премію "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль Дена Уайта в фільмі "Харві Мілк".

У 2014 році актор виконав роль Таноса у фільмі "Вартові галактики". З цього моменту Бролін став постійним виконавцем цієї ролі. Він повторив її вже у 2015 році в сцені після титрів "Месників: Ера Альтрона". У 2018 році Танос у виконанні Джоша Броліна став головним антагоністом фільму "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Фінал".

У квітні 2015 року Бролін заручився зі своєю колишньою асистенткою і моделлю Кетрін Бойд. Вони одружилися 24 вересня 2016 року. 4 листопада 2018 року Бролін оголосив про те, що у них народилася донька Уестлін Рейн Бролін.

Крім того, у актора є діти від попереднього шлюбу з Еліс Едер – син Тревор і донька Іден.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий популярного реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник втретє став батьком.