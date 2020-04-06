Зірка фільму "Лоліта" померла після боротьби з хворобою

Відома канадська актриса, зірка фільму "Лоліта" Ширлі Дуглас померла від ускладнень, викликаних пневмонією. Їй було 86 років.

Про це повідомив її син, актор Кіфер Сазерленд на своїй сторінці в Twitter. "Цього ранку моя мати, Ширлі Дуглас, пішла з життя в результаті ускладнень після пневмонії (не пов'язаної з COVID19). На жаль, вона вже давно боролася за своє здоров'я, і ми, як родина, знали, що цей день настане... Також всім сім'ям, які втратили близьких через коронавірус хочу сказати: моє серце розривається разом з вашим", – написав Кіфер.

Кіфер Сазерленд і Ширлі Дуглас Фото: dailymail.co.uk

Зазначимо, що Ширлі Дуглас відома за такими фільмами, як "Лоліта", "Масмер", "Зв'язані до смерті", "Шукайте жінку" та іншими.

Актриса Ширлі Дуглас, кадр з фільму "Лоліта" Фото: kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сеговії від коронавірусу померла італійська актриса Лючія Бозе.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся