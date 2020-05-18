Зірка фільму "Джокер", актор Хоакін Фенікс і його дівчина актриса Руні Мара вперше стануть батьками.

Про це повідомляє Page Six. Відповідно до джерела видання, Мара знаходиться приблизно на шостому місяці вагітності.

Пара, яка проводить карантин в своєму будинку з Лос-Анджелесі, відмовилася давати коментарі з приводу дитини.

Влітку 2019 року стало відомо, що зірки вирішила одружитися після трьох років стосунків. В травні 2017 року пара з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, а через кілька місяців Фенікс підтвердив, що тепер живе разом з артисткою.

Руні Мара відома за ролями в таких фільмах, як "Дівчина з татуюванням дракона", "Вона", "Соціальна мережа", "Побічний ефект", "Лев" і "Керол".

Хоакін Фенікс з'являвся в картинах "Вона", "Таємничий ліс", "Гладіатор", "Переступити межу", "Ірраціональний людина" і "Готель "Руанда".

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