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18 травня • оновлено в 22:31
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Зірка фільму "Джокер" Хоакін Фенікс вперше стане батьком

6.8т
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Зірка фільму "Джокер", актор Хоакін Фенікс і його дівчина актриса Руні Мара вперше стануть батьками.

Про це повідомляє Page Six. Відповідно до джерела видання, Мара знаходиться приблизно на шостому місяці вагітності.

Зірка фільму "Джокер" вперше стане батьком

Пара, яка проводить карантин в своєму будинку з Лос-Анджелесі, відмовилася давати коментарі з приводу дитини.

Влітку 2019 року стало відомо, що зірки вирішила одружитися після трьох років стосунків. В травні 2017 року пара з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, а через кілька місяців Фенікс підтвердив, що тепер живе разом з артисткою.

Зірка фільму "Джокер" вперше стане батьком

Руні Мара відома за ролями в таких фільмах, як "Дівчина з татуюванням дракона", "Вона", "Соціальна мережа", "Побічний ефект", "Лев" і "Керол".

Зірка фільму "Джокер" вперше стане батьком

Хоакін Фенікс з'являвся в картинах "Вона", "Таємничий ліс", "Гладіатор", "Переступити межу", "Ірраціональний людина" і "Готель "Руанда".

Зірка фільму "Джокер" вперше стане батьком

Як раніше писав OBOZREVATEL, у колишнього народного депутата і лідера Радикальної партії Олега Ляшка народився перший син.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Хоакін Фенікс
Тег
шоу-бизнес
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