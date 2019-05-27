Зірка фільму "Чародії" розповіла про свою смертельно небезпечну хворобу

Зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва хвора на рак. Артистка бореться із захворюванням вже два роки.

За словами Яковлєвої, дізнавшись про смертельний діагноз, вона сильно злякалася. Про це артистка розповіла в шоу "Привіт, Андрій".

Олександр Абдулов і Олександра Яковлєва Кадр з фільму "Чародії"

Спочатку лікарі сказали актрисі, що вона не проживе і трьох місяців, але вона бореться із захворюванням вже два роки, перебуваючи, за її словами, "між життям і смертю".

"Я зіткнулася з онкологією і опустила руки, навалилися страх і жахлива депресія. Спасибі моєму лікареві, яка розуміючи, що моя ситуація сильно запущена, сказала: "Ні, дорога, будемо боротися". Ось уже два роки боремося", - зізналася Яковлєва.

Олександра Яковлєва та Андрій Миронов Кадр з фільму "Людина з бульвару Капуцинів"

Олександра Яковлєва народилася 2 липня 1957 року. Актриса прославилася завдяки таким фільмам, як "Чародії" та "Людина з бульвару Капуцинів".

Олександра Яковлєва znamenitka.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, заборонений СБУ російський співак Олег Газманов розповів про серйозну хворобу. У артиста виявили пухлину в горлі. Так, за словами Газманова, рак вразив голосові зв'язки. Саме тому йому навіть довелося на деякий час припинити свої виступи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.