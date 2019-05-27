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Зірка фільму "Чародії" розповіла про свою смертельно небезпечну хворобу

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Зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва хвора на рак. Артистка бореться із захворюванням вже два роки.

За словами Яковлєвої, дізнавшись про смертельний діагноз, вона сильно злякалася. Про це артистка розповіла в шоу "Привіт, Андрій".

Олександр Абдулов і Олександра Яковлєва

Олександр Абдулов і Олександра Яковлєва

Кадр з фільму "Чародії"

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Спочатку лікарі сказали актрисі, що вона не проживе і трьох місяців, але вона бореться із захворюванням вже два роки, перебуваючи, за її словами, "між життям і смертю".

"Я зіткнулася з онкологією і опустила руки, навалилися страх і жахлива депресія. Спасибі моєму лікареві, яка розуміючи, що моя ситуація сильно запущена, сказала: "Ні, дорога, будемо боротися". Ось уже два роки боремося", - зізналася Яковлєва.

Олександра Яковлєва та Андрій Миронов

Олександра Яковлєва та Андрій Миронов

Кадр з фільму "Людина з бульвару Капуцинів"

Олександра Яковлєва народилася 2 липня 1957 року. Актриса прославилася завдяки таким фільмам, як "Чародії" та "Людина з бульвару Капуцинів".

Олександра Яковлєва

Олександра Яковлєва

znamenitka.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, заборонений СБУ російський співак Олег Газманов розповів про серйозну хворобу. У артиста виявили пухлину в горлі. Так, за словами Газманова, рак вразив голосові зв'язки. Саме тому йому навіть довелося на деякий час припинити свої виступи.

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