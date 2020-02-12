Зірка фільму "Чародії" облисіла після хіміотерапії: фото до і після

У мережі з'явилися фото зірки фільму "Чародії" актриси Олександри Яковлевої, яка хвора на рак грудей четвертої стадії. На знімках у артистки повністю відсутнє волосся через хіміотерапію.

Про свою хворобу актриса розповіла в 2019 році. Зараз її самопочуття покращилося, пише СтарХит.

Старх

Старх

Зазначимо, актриса дізналася про діагноз випадково: звернулася в лікарню через нездужання.

"Лікарі, звичайно, були в шоці, один з них навіть сказав, що мені залишилося всього кілька місяців. Однак після обстеження ми вирішили боротися. Я пам'ятаю, як лікар сказав, що у мене сильний організм. З кожною хімією мені ставало все краще і краще. Після сьомої хімії я встала і пішла", - говорила Яковлєва.

Актриса прославилася завдяки фільмам "Чародії" та "Людина з бульвару Капуцинів".

Кадр з фільму "Чародії"

Кадр з фільму "Людина з бульвару Капуцинів"

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка культового серіалу "Беверлі-Хіллз 90210", американська актриса Шеннен Доерті, у якої діагностували рак четвертої стадії, звернулася до шанувальників

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