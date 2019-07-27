Зірка фільму "Брестська фортеця" трагічно загинула під час весільної подорожі

У США трагічно померла 24-річна актриса Вероніка Ніконова, відома за роллю Аньки у військовій драмі "Брестська фортеця".

За даними "КП" з посиланням на помічника режисера фільму Тамару Борбот, дівчина загинула на Алясці під час весільної подорожі.

За її словами, Ніконова переходила через річку Текланіка, коли трапилася трагедія. Детальнішої інформації про подію немає. Мати дівчини уточнила, що її кремують в Америці.

Анька / Вероніка Ніконова кадр з фільму "Брестська фортеця"

Роль в блокбастері Олександра Котта "Брестська фортеця", де вона зіграла 13-річну школярку, стала першою і останньою. Ніконова народилася 19 грудня 1994 року у Мінську. Закінчила театральну школу, однак хотіла стати режисером.

Вероніка Ніконова Tamara Borbot / facebook

Вона знімала документальні фільми про Білорусь, а також займалася правозахисною діяльністю. Пізніше поїхала до Нью-Йорку на навчання. Нещодавно вона вийшла заміж і поїхала на Аляску у весільну подорож разом із чоловіком.

Вероніка Ніконова facebook / Nika Nikanava

Вероніка Ніконова з валізою facebook / Nika Nikanava

Ніконова на пляжі facebook / Nika Nikanava

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трагічно загинув відомий відеоброгер, впавши в каналізаційний колектор.

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