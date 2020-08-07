Зірка фільмів для дорослих поскаржилася на російську пропаганду: її назвали медсестрою з Донбасу
Зірка фільмів для дорослих Саша Грей заявила, що постраждала від російської пропаганди.
Знаменитість розповіла в інтерв'ю The Daily Beast, що в 2015 році російські інтернет-користувачі анонімного форуму "Двач" опублікували в соцмережі "Вконтакте" історію медсестри на ім'я Саша Сєрова, яка загинула на Донбасі.
За словами авторів повідомлень, медсестра нібито була захоплена "карателями хунти", які "спочатку знущалися над нею", а потім "зарубали сокирою". Всі публікації про загибель Сєрової супроводжувалися фотографією Саші Грей з георгіївською стрічкою. Більшість користувачів не розуміли, що це фейк.
"Це дивно. Це було реально дивно. Це не те, що можна контролювати. Все це пропагандистська нісенітниця", – заявила актриса.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт з фільмами для дорослих ImLive створив спеціальний ресурс для сліпих людей, які зможуть отримувати повноцінне задоволення від того, що відбувається на екрані, завдяки коментатору.