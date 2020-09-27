Зірка "Джокера" Гоакін Фенікс вперше став батьком – ЗМІ

Американський актор, який зіграв у фільмі "Джокер", Гоакін Фенікс і його дружина, акторка Руні Мара вперше стали батьками.

Як повідомляє видання Blikk, на знімках, нещодавно зробленими папараці, дружина актора з'явилася не вагітна, хоча кілька місяців тому животик зірки було складно приховати.

Руні Мара народила первістка.

Однак радісну новину зіркова пара поки не поспішає коментувати.

До слова, про вагітність Руні Мара також стало відомо з фотографій папараці. Пара не оголошувала про швидке поповнення, та навіть не давала розголосу про заручини. Тому й не дивно, що Фенікс та Мара не розкривають стать дитини і коли вона народилася.

Варто відзначити, що Фенікс і Мара вперше познайомилися 2013 року на знімальному майданчику фільму "Вона", але стосунки зіркова пара почали тільки 2016 року, вже під час знімань кінострічки "Марія". У 2019 стало відомо, що зірки побралися. Про вагітність Руні ЗМІ повідомили в травні 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що зірки "Гри Престолів" Гарінгтон і Леслі вперше стануть батьками.