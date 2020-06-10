Зірка "Друзів" змінився до невпізнання

Американського актора, зірку серіалу "Друзі" Меттью Перрі папараці заскочили на вулиці біля авто.

Фото було опубліковане в Instagram і викликало чималий подив шанувальників виконавця ролі Чендлера у популярному серіалі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На знімку 50-річний Перрі можна побачити у повсякденному одязі: чорних штанах, сірій футболці та темно-сірій бейсболці. Судячи з усього, артист не переймається своїм виглядом і не слідкує за фігурою. Також уважні користувачі мережі помітили на руках Меттью неохайні довгі нігті.

Меттью Перрі Instagram Glamour_Russia

Дописувачі розкритикували Меттью, а дехто здивувався його зовнішності:

"Він був наймолодшим з акторів "Друзів", а виглядає найгірше", "Його хтось з'їв?", "Сумно, а був симпатяжкою", "Не найкраще його фото. Я не впізнала його", – пишуть користувачі мережі.

скріншот з Instagram

скріншот з Instagram

скріншот з Instagram

Зазначимо, що у "Друзях" Меттью Перрі виглядав таким чином:

Меттью Перрі скріншот

Актори серіалу "Друзі" постер

Зазначимо, що у своєму Instagram актор публікує досить вдалі фото.

Меттью Перрі Instagram Меттью Перрі

Меттью Перрі Instagram Меттью Перрі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у США померла актриса Мері Пет Глісон, відома за роллю в серіалі "Друзі".

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