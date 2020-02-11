Зірка "Друзів" розсмішив Барака Обаму "л*йном з рота"

Канадсько-американський актор Меттью Перрі, який шокував напередодні свою колегу по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, насмішив колишнього президента США Барака Обаму.

Фото з відомим політиком-демократом артист опублікував на своїй новій сторінці в Instagram.

Як відомо, Перрі прославився тільки однією роллю, - як Чендлер Бінг з серіалу "Друзі", який через серйозні травми має великі проблеми в соціальних аспектах життя, що весело маскує під цинічними жартами над самим собою і всім навколо, з приводу і без.

Таким його запам'ятали глядачі, і саме в такому образі артист почав вести свій Інстаграм.

Так, він показав своє фото разом з 44-м президентом США Бараком Обамою, де політик-демократ сміється, спираючись на плече Меттью.

"Так, це Барак Обама, і так, він сміється над л*йном, яке щойно вийшло з мого рота", - прокоментував Перрі знімок.

Варто зауважити, що всього за 10 годин з моменту публікації знімок зібрав майже 2 мільйони "лайків" і близько 15 тисяч коментарів.

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