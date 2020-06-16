Зірка "Друзів" показала тіло в бікіні на честь 56-річчя. Відео

люди 15:22, 16.06.2020 Оновлено: 16:15, 16.06.2020

Відома голлівудська акторка Кортні Кокс зняла свій стрибок у басейн на честь свого 56-річчя, показавши фігуру в бікіні.

Ролик вона оприлюднила в Instagram, викликавши захват дописувачів.

На відео Кортні під музику граціозно біжить до басейну і пірнає у воду, демонструючи струнке тіло і чорному бікіні.

"Витончено пірнаючи в наступний рік", – підписала зірка ролик.

Користувачі мережі окрім привітань зробили Кокс чимало компліментів щодо її фігури.

"Тобі 56? Виглядаєш фантастично", "Не вірю, що тобі 56", "Ти неперевершена", – пишуть фанати зірці "Друзів".

скріншот
скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зовнішній вигляд зірки "Друзів" спантеличив фанатів серіалу.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Этой ночью власть президента Зеленского была уничтожена

Поліцейський скинув дружину з 4-го поверху в Сєвєродонецьку: сестра постраждалої розповіла про скандали в сім'ї

У Росії прогримів вибух на військовому полігоні: є поранені

У Києві поліцейських звинуватили в побитті ветерана війни: подробиці НП

Канада може спростити візовий режим для України: Зеленський і Трюдо провели переговори