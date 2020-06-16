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Зірка "Друзів" показала тіло в бікіні на честь 56-річчя. Відео

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3,9 т.
Зірка 'Друзів' показала тіло в бікіні на честь 56-річчя. Відео

Кортни Кокс

Відома голлівудська акторка Кортні Кокс зняла свій стрибок у басейн на честь свого 56-річчя, показавши фігуру в бікіні.

Ролик вона оприлюднила в Instagram, викликавши захват дописувачів.

На відео Кортні під музику граціозно біжить до басейну і пірнає у воду, демонструючи струнке тіло і чорному бікіні.

"Витончено пірнаючи в наступний рік", – підписала зірка ролик.

Користувачі мережі окрім привітань зробили Кокс чимало компліментів щодо її фігури.

"Тобі 56? Виглядаєш фантастично", "Не вірю, що тобі 56", "Ти неперевершена", – пишуть фанати зірці "Друзів".

скріншот

скріншот

скріншот

скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зовнішній вигляд зірки "Друзів" спантеличив фанатів серіалу.

СШАсеріал Друзі (Friends)Кортні Кокс
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