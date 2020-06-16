Зірка "Друзів" показала тіло в бікіні на честь 56-річчя. Відео
Кортни Кокс
Відома голлівудська акторка Кортні Кокс зняла свій стрибок у басейн на честь свого 56-річчя, показавши фігуру в бікіні.
Ролик вона оприлюднила в Instagram, викликавши захват дописувачів.
На відео Кортні під музику граціозно біжить до басейну і пірнає у воду, демонструючи струнке тіло і чорному бікіні.
"Витончено пірнаючи в наступний рік", – підписала зірка ролик.
Користувачі мережі окрім привітань зробили Кокс чимало компліментів щодо її фігури.
"Тобі 56? Виглядаєш фантастично", "Не вірю, що тобі 56", "Ти неперевершена", – пишуть фанати зірці "Друзів".
скріншот
скріншот
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зовнішній вигляд зірки "Друзів" спантеличив фанатів серіалу.
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