Зірка "Друзів" Метью Перрі вперше показав свою 29-річну наречену

Юля Ухіна Люди 15:41, 7.12.2020 Оновлено: 15:46, 7.12.2020

51-річний актор і зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, який недавно оголосив про заручини, вперше показав свою обраницю Моллі Гурвіц.

Відповідними знімками знаменитість поділився на особистій сторінці в Instagram. На одній з них 29-річна жінка позувала в чорній футболці з власної колекції Меттью. На ній написано: "Чи може це бути більше, ніж просто футболка?".

Наречена Меттью Перрі Моллі Гурвіц
Instagram Меттью Перрі

На іншій фотографії Гурвіц постає в кепці також з колекції актора, на якій зображені слова: "Що це, бейсбольна кепка?!".

Моллі Гурвіц
Instagram Меттью Перрі

Як відомо, Меттью Перрі вирішив створити власну лінійку одягу, щоб допомогти Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби з коронавірусом. Всі отримані від продажу речей гроші актор віддасть організації.

Що відомо про особисте життя Меттью Перрі

Меттью Перрі ще жодного разу не був одружений. Про його попередні романи відомо, що з 1995 по 1996 роки він зустрічався з Джулією Робертс, а з 2006 по 2012 роки з актрисою Ліззі Каплан.

Про те, що актор зробив пропозицію своїй коханій Моллі Хервіц стало відомо в листопаді цього року. Пара почала зустрічатися у 2018-му, і всі торішні свята провела разом.

Меттью Перрі та Моллі Гурвіц

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист зробив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".

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