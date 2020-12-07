Зірка "Друзів" Метью Перрі вперше показав свою 29-річну наречену

51-річний актор і зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, який недавно оголосив про заручини, вперше показав свою обраницю Моллі Гурвіц.

Відповідними знімками знаменитість поділився на особистій сторінці в Instagram. На одній з них 29-річна жінка позувала в чорній футболці з власної колекції Меттью. На ній написано: "Чи може це бути більше, ніж просто футболка?".

На іншій фотографії Гурвіц постає в кепці також з колекції актора, на якій зображені слова: "Що це, бейсбольна кепка?!".

Як відомо, Меттью Перрі вирішив створити власну лінійку одягу, щоб допомогти Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби з коронавірусом. Всі отримані від продажу речей гроші актор віддасть організації.

Меттью Перрі ще жодного разу не був одружений. Про його попередні романи відомо, що з 1995 по 1996 роки він зустрічався з Джулією Робертс, а з 2006 по 2012 роки з актрисою Ліззі Каплан.

Про те, що актор зробив пропозицію своїй коханій Моллі Хервіц стало відомо в листопаді цього року. Пара почала зустрічатися у 2018-му, і всі торішні свята провела разом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист зробив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".