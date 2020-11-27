Зірка "Друзів" Метью Перрі одружується з 29-річною коханою

51-річний актор і зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі вирішив вперше одружитися. Він зробив пропозицію своїй 29-річній коханій Моллі Гурвіц.

Про це сам актор повідомив виданню People, назвавши Моллі "найвеличнішою жінкою на планеті". Зазначимо, що для Перрі це буде перший шлюб.

"Я вирішив побратися. На щастя, весь цей час я зустрічався з найвеличнішою жінкою на планеті", – розповів Метью.

29-річна кохана Меттью Перрі Моллі Гурвіц працює літературним агентом. Пара почала зустрічатися у 2018 році й всі торішні свята провела разом. Меттью Перрі ще жодного разу не був одружений. Про його попередні романи відомо, що з 1995 по 1996 роки він зустрічався з Джулією Робертс, а з 2006 по 2012 роки з актрисою Ліззі Каплан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист зробив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".