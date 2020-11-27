Зірка "Друзів" Кортні Кокс повторила знаменитий танець Моніки з індичкою на голові. Відео

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки Геллер, в честь Дня подяки повторила знаменитий танець своєї героїні з індичкою на голові. Це один з найпопулярніших епізодів стрічки.

Відповідні відео вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Кокс також зазначила, їй набридли гіфки з цією сценою з серіалу, які щороку надсилають під час свята. Однак все ж вирішила виконати прохання багатьох шанувальників і ще раз станцювала з індичкою під пісню з "Друзів" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я так всім вдячна... Але якщо я побачу хоч ще одну чортову гіфку зі мною, де я як дурепа танцюю з цією індичкою на голові, то просто зірвуся... Однак, оскільки я символ Дня подяки, будь ласка, сподіваюся, це зробить вас щасливими", – заявила актриса, а потім повторила танець на своїй кухні.

Серіал "Друзі" виходив протягом 10 років з 1994 року. Головні ролі в ньому крім Кортні Кокс зіграли Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Кортні Кокс зняла свій стрибок в басейн на честь 56-річчя, показавши фігуру в бікіні.