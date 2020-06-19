Зірка "Домашнього арешту" відпочиває в Криму. Фото
Марина Александрова
Російська актриса Марина Александрова зараз відпочиває у Криму.
Літніми знімками 37-річна артистка ділиться у себе в Instagram.
Марина Александрова (Джерело – Сторінка Марини Александрової в Instagram)
На одному з кадрів зірка зображена з семирічним сином Андрієм. У підпису до фото Марина зазначила, що це їх перший спільний похід в гори.
Марина Александрова (Джерело – Сторінка Марини Александрової в Instagram)
Хто ще відпочиває із зіркою популярного російського серіалу "Домашній арешт", поки не відомо. Крім фотографій гірських пейзажів, Александрова також розмістила селфі, де позує в купальнику і з мокрим волоссям.
"Свіже морське спекотне фото, як замовляли", – підписала сонячний кадр актриса.
Марина Александрова (Джерело – Сторінка Марини Александрової в Instagram)
Скріншот
Нагадаємо, Марина Александрова одружена за режисером Андрієм Болтенко, якому народила двох дітей – сина Андрія та доньку Катерину.
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