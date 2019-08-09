Зірка "Дом-2" розбурхала мережу вульгарним фото

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва захопила своїх шанувальників пікантним фото. Так, вона позувала в купальнику, який підкреслив її пишні груди.

Користувачі мережі залишили безліч хвалебних коментарів. Водонаєва розмістила знімок на своїй сторінці в Instagram.

Олена Водонаєва instagram.com/alenavodonaeva

"Нереальна", "Шикарна", "Фу, ці штучні страшні губи, зарозумілий і злий погляд. Ніколи не була красунею", "Гарне фото", "Супер", "Страшенно красива", "Красиві очі", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Водонаєва приголомшила користувачів мережі сміливим фото, на якому позувала практично голою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!